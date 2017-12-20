الأمم المتحدة تواجه «الفيتو» الأميركي حول القدس غداً

عواصم (وكالات)

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة غداً الخميس للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضده في مجلس الأمن. وأبلغ رئيس الجمعية ميروسلاف لايكاك كل الوفود بانعقاد جلسة الجمعية العامة التي تضم 193 دولة بناء على طلب اليمن وتركيا باسم كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في وقت سابق إن الاجتماع الطارئ للجمعية العامة تحت بند «متحدون من أجل السلام» يتمحور حول التصويت على مشروع قرار يتعلق بمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير. مؤكدا السعي لحصول تصويت أكبر عدد من الدول ليشكل ذلك صفعة وردا قويا على استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» تجاه مشروع القرار العربي في مجلس الأمن.

وأوضح أن التحركات في الجمعية العامة ضمن الخطوات الفلسطينية على صعيد مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية حيث تضم الخطوة المقبلة تفعيل طلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة. وقال إن روسيا ترغب في لعب دور الوسيط حيث سيتم التركيز في المرحلة المقبلة خلال اجتماعات بين القيادتين الفلسطينية والروسية على بحث التحرك بشكل فردي من قبل موسكو أو ضمن تحرك دولي جماعي.

ولفت المالكي إلى أن الرئيس محمود عباس سيزور فرنسا في الأيام المقبلة لبحث بلورة موقف قوي من الاتحاد الأوروبي لرفض القرار الأميركي بشأن القدس. وأعرب عن الأمل في أن تعترف قمة الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وقال إن هذه الخطوة بحاجة إلى شجاعة وقيادة وإلى تحرك جماعي، ونحن نأمل ذلك خاصة أن هناك رغبة لدى العديد من الدول الأوروبية للقيام بمثل هذه الخطوة.