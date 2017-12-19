مصر تشدد على محاسبة المتورطين

القاهرة (وكالات)

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، تم إطلاقه من الأراضي اليمنية قبل اعتراضه على بعد 25 كيلومتراً جنوب العاصمة.

وأكدت مصر وقوفها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات، مع ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وما نص عليه من احترام سيادة الدول ومراعاة حسن الجوار.