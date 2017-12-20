عبدالله بن زايد: الرياض محفوظة ومن يتبع إبليس فمن يحميه؟

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، مواقع إخبارية)
قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في تغريدة على (تويتر) معلقاً على إطلاق مليشيات الحوثى الإيرانية في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف مدينة الرياض: «الرياض محفوظة بإذن الله.. أما أنت من تتبع إبليس فمن يحميك».
من جانبه، قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه في «تويتر»: «مع كل صاروخ إيراني تطلقه المليشيا الحوثية ضد الأهداف المدنية يصبح جلياً ضرورة قرار عاصفة الحزم».
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وكتب الناشط السعودي منذر آل شيخ مبارك: «محاولة على مكة ومحاولتان على الرياض.. أعتقد استنفدوا ما لهم وبقي ما عليهم فما بعد الثالثة عند العرب ليس كما قبلها ليفهم ذلك الحوثي وسيدتهم إيران، ونقول: فرحة بن قنة وأشكالها من خودافس قطر بالتأكيد لاتمثل عرب قطر بل تمثل خيال المآتة ومن يناصره من حثالات».
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وكتب الإعلامى السعودي محمد الملا: «الصواريخ والتهديدات نحو الرياض ترد على جميع الادعاءات والهجوم على المملكة والإمارات وقوات التحالف بحرب اليمن، لو لم تكن هناك عاصفة الحزم لابتلعت إيران الخليج كله، اللهم أدم علينا الأمن والأمان».