2017 العام الأقل دموية للصحفيين منذ 14 عاماً



تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 برلين(وكالات) أعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود» أمس، أن ما لا يقل عن 65 من العاملين بالإعلام في جميع أنحاء العالم، قتلوا أثناء تأدية عملهم خلال 2017 ما يجعل هذا العام الأقل دموية للعاملين بمجال الإعلام منذ 14 عاماً. وأوضحت حصيلة سنوية للمنظمة أن من بين الضحايا الـ65 من هذا القطاع، 50 محترفاً و7 «صحفيين مدونين» و8 متعاونين مع وسائل الإعلام، مضيفة أن الدول الخمس الأكثر خطورة على الصحفيين كانت سوريا والمكسيك وأفغانستان والعراق والفلبين. وبين القتلى لقي 35 حتفهم بمناطق يستعر فيها الصراع المسلح، بينما قتل 30 خارج مثل هذه المناطق.