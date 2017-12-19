«ذا بوليتيكو»: أوباما «قايض» النووي الإيراني بمخدرات «حزب الله»

عواصم (وكالات)
كشف تقرير لمجلة «ذا بوليتيكو» الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ارتكبت عدداً من التجاوزات من أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، من بينها «غض واشنطن الطرف» عن عمليات تهريب المخدرات وغسيل الأموال التي تجريها ميليشيا «حزب الله» داخل الأراضي الأميركية.
ويفيد التقرير بأنه «برغم إطلاق مكتب مكافحة تهريب المخدرات الأميركي مشروع (كاساندرا) عام 2008، لاستهداف عمليات «حزب الله» غير الشرعية، إلا أن سلسلة من العقبات وضعتها إدارة أوباما حالت دون التمكن من ملاحقة أنشطة الميليشيا التابعة لإيران. وتسبب ذلك بالمساهمة في تعاظم قوة الميليشيا الإرهابية من الناحية المالية والعسكرية في آن واحد، إذ تجني ثلث ثروتها تقريباً من تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، بحسب العضو البارز في لجنة المال بمجلس النواب ديفيد آشر.
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ومن بين الملاحقات التي تم توقيفها من قبل إدارة أوباما، كان لواحد من أكبر المشغلين لميليشيا الحزب اللبناني، الذي يعتبر من كبار مهربي مادة الكوكايين وداعمي نظام الأسد في سوريا بالمال والأسلحة الكيماوية والتقليدية، وكان يطلق عليه اسم «الشبح». وأكد التقارير أنه بعد توقيع الاتفاق النووي تم تفكيك مشروع كاساندرا. وتشير تقديرات إلى أن الدخل السنوي «لحزب الله» من تجارة المخدرات يقدر بمئات الملايين من الدولارات، ويفوق الميزانية السنوية التي يحصل عليها من إيران والمقدرة بـ 320 مليون دولار.
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وبالمقابل، أكد لودريان للصحفيين بالقول «إننا مصممون تماماً على الضغط بشكل قوي على إيران لمنع تطوير قدرة باليستية تزداد أهمية وذلك «بواسطة عقوبات إذا اقتضى الأمر» مضيفاً «سأتوجه قريباً جداً إلى إيران لأقول لهم ذلك».