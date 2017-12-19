الأمم المتحدة: ترحيل 10 آلاف لاجئ من ليبيا العام المقبل



تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 طرابلس (د ب أ) أفاد رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روبيرتو ميجنوني أمس بأن المفوضية تعمل على خطة لترحيل ما بين خمسة إلى 10 آلاف لاجئ من ليبيا إلى دولة ثالثة خلال العام المقبل. وقال ميجنوني، خلال عرض قدمه للصحفيين بمقر المفوضية في طرابلس اليوم الثلاثاء، إن الخطة تستهدف ترحيل اللاجئين إلى دولهم أو دول أخرى. وأضاف «خلال هذا الأسبوع سنخرج من ليبيا 350 لاجئاً، وقبل نهاية شهر يناير المقبل سنخرج نحو 1000 لاجئ، ونعمل على خطة خلال عام 2018 لنخرج من ليبيا بين 5000 إلى 10000 لاجئ». وأكد أن الأولية ستكون لإخراج النساء، والأطفال، وكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يعانى بشكل خطير.