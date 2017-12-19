الجزائر: تدمير 6 مخابئ لإرهابيين

الجزائر(د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بتدمير ستة مخابئ لإرهابيين إثر عملية بحث وتفتيش بولاية المدية (90 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر). وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي على الإنترنت أمس، إن العملية التي جرت أمس الاثنين مكنت من تدمير معدات لصناعة المتفجرات. من جهة أخرى، شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم على « مواصلة جهد تطوير قدرات قواتنا المسلحة بما يتوافق مع حسن أداء مهمة حفظ الجزائر من أي مكروه، في هذا الزمن المليء بشتى أشكال التحديات».

وقال الفريق قايد صالح، في كلمة توجيهية بالقطاع العملياتي بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر بثت إلى جميع الوحدات العسكرية عن بعد: «الجزائر المستقلة محفوظة السيادة ودائمة العزة والهيبة، هي صلب وصية الشهداء، فدرب الوفاء لهذه الوصية يمر، بل يصب حتما وأساسا، بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، في مصب واحد ووحيد، هو الجزائر القوية المقتدرة المعتزة بتاريخها والواثقة بمستقبلها الواعد».