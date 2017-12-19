السبسي يحسم موعد الانتخابات البلدية في تونس

ساسي جبيل (تونس)

وقع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين بالبلاد التونسيّة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 6 مايو 2018. وتضمن الأمر وفق بيان صادر عن الرئاسة، أمس الثلاثاء، «يُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 29 أبريل 2018»، أي قبل أسبوع من الموعد المخصص لباقي الناخبين. وأكّد الباجي قايد السبسي على أهميّة الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتبارا لأهميّة السلطة المحليّة في إرساء الديمقراطية التشاركيّة وتأثيرها المباشر على مستوى ونوعية حياة المواطنين، مشدّدا على ضرورة العمل على توفير أحسن الظروف لإجراء هذه الانتخابات البلدية التي طال انتظارها.

وبتوقيع الأمر الرئاسي ينهي الرئيس التونسي الجدل بشأن موعد الانتخابات البلدية في تونس، وهي الأولى منذ عام 2011 عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتمثل الانتخابات البلدية أحد المراحل المهمة للانتقال الديمقراطي، الذي بدأ في تونس منذ 2011، بعد احتجاجات شعبية أنهت حكم الحزب الواحد في البلاد.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 17 من الشهر الجاري وتم تأجيلها إلى يوم 25 مارس قبل أن يتم اللجوء إلى موعد ثالث بضغط من الأحزاب السياسية. وتعاني المناطق البلدية في تونس من انهيار في الخدمات وتدهور مستمر للبيئة بسبب غياب مجالس بلدية منتخبة منذ 2011. وتضغط منظمات من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة من أجل استكمال النظر في مشروع قانون خاص بالسلطات المحلية في البرلمان حتى يكون مرجعا للانتخابات البلدية المقبلة بدل الركون إلى قانون قديم يعود لعام 1975. ويحدد القانون الجديد صلاحيات المجالس البلدية ويعزز استقلاليتها المالية والإدارية عن السلطة المركزية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من القبض على 3 عناصر تكفيرية أعمارهم تتراوح بين 30 و32 عاماً.