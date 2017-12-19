قطر ترفض التجاوب مع الأردن بشأن الغاز

أبوظبي (موقع 24)

قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن بلاده لجأت لشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، بعد عدم تجاوب قطر مع محاولات لتأمين عقود لشراء الغاز بأسعار تفضيلية.

وأشار الخرابشة في معرض رده على سؤال في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، أمس الثلاثاء، إلى أن الحكومة قامت بمتابعات لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر والجزائر، وكان هناك محاولات لتأمين عقود بأسعار تفضيلية، إلا أن هذه الدول لم تتجاوب مع الأردن.

وأكد أن نقل الغاز بوساطة الأنابيب يعتبر أقل تكلفة من شراء الغاز المسال ونقله وتكلفة تحويله.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، في وقت سابق، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة، بحسب بيان سابق.