جارسيا.. ثالث «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الإسباني سيرجيو جارسيا للمركز الثالث على لائحة ترتيب الجولة الأوروبية (السباق إلى دبي)، بعد فوزه بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي اختتمت مساء أمس الأول على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي.

وحصد اللاعب الإسباني 410.224 نقطة قطع من خلالها شوطاً كبيراً ضمن ترتيب اللاعبين الذين يتأهل أفضل 60 منهم بناء على نتائج الموسم، للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعتبر البطولة الختامية للجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان (السباق إلى دبي) سنوياً.

وشارك جارسيا للمرة الأولى في الموسم الجديد للجولة الأوروبية، ونجح من المحاولة الأولى بخطف لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك، وذلك للمرة الأولى في مسيرته، بعدما أنهى البطولة محققاً 19 ضربة تحت المعدل، بعد أربعة أيام اعتلى فيها صدارة الترتيب وشهدت توقف المنافسات جزئياً، نظراً للأجواء العاصفة.

وقطع السويدي هنريك ستينسون، المتوج بلقب (السباق إلى دبي) 2016، خطوة كبيرة، مستفيداً من حلوله في المركز الثاني في بطولة دبي، ليتقدم إلى المركز السادس بعدما حصد 273.483 نقطة، ليصبح مجموعه الكلي 330.253 نقطة.

واحتفظ الإسباني رافا كابريرا-بيلو، بالمرتبة الرابعة على اللائحة، رافعاً مجموعه إلى 351.728 نقطة، مستفيداً من حلوله بالمركز الحادي عشر في البطولة.

وتراجع الأسترالي سام برازل من المرتبة الثالثة إلى الخامسة بمجموع 332.570 نقطة، بعدما حقق المركز 42 في البطولة، وأصبح الألماني مارتن كايمر بالمرتبة 22 بمجموع 141.850 نقطة، بعدما حقق المركز 23 في البطولة التي اختتمت في دبي.

وواصل الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، تراجعه على لائحة الترتيب بسبب غيابه عن البطولة بداعي الإصابة، ليتراجع من المركز 18 إلى 27، وتجمد رصيده عند 119.287 نقطة.

وبمناسبة ختام بطولة دبي ديزرت كلاسيك، تحدث نيك تارت مدير مكتب الجولة الأوروبية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها في المنطقة، قائلاً: نهنئ الأسرة الرياضية في دبي والإمارات، على نجاح البطولة التي تزداد تألقاً مع مرور السنوات، وتقدم صورة باهرة لروعة الملاعب والمنافسات التي تقام سنوياً هنا، وبفضل هذه البطولات تواصل انتشارها في المنطقة والعالم أكثر من أي وقت ومضى. وأرجع تارت جودة التنظيم إلى المشاركة الواسعة للاعبين الأفضل، وقال: قدم ملعب المجلس عرضاً خلاباً جذب أعداداً ضخمة من الجماهير، يجعلنا نترقب منذ الآن النسخة المقبلة.