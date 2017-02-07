«الجوارح» يحرز درع دوري شباب اليد

رضا سليم (دبي)
أحرز فريق الشباب درع دوري شباب اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على الشارقة في المباراة الفاصلة والماراثونية على الدرع، 40-35، والتي أقيمت مساء أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وامتدت المباراة لـ6 أشواط، ليفقد الشارقة الدرع بـ 8 سنوات متتالية، وقام محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد بتتويج الملك الشباب بالدرع.
حضر المباراة، وحفل الختام، محمد شريف نائب رئيس الاتحاد وداود مليح عضو مجلس الإدارة، ومحمد الحصان من الشارقة، ومحمد الحمادي مدير لجنة المنتخبات بالاتحاد، والدكتور سيد سليمان السكرتير الفني للاتحاد.
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ويسجل خالد إسماعيل من أول رمية جزائية في المباراة، وتصل النتيجة إلى 4-3 في أول 10 دقائق، ويستغل الشارقة هجمة مرتدة سريعة ليسجل خالد مبارك، وهو التعادل الثالث في المباراة 4-4، ويعود أحمد نبيل للظهور، ويسجل في الشباك الشرقاوية، ويدرك سعود بلال التعادل سريعا، وتسير المواجهة متكافئة بين الفريقين، ثم التعادل 6-6 في منتصف الشوط.
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