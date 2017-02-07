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فاز على الشارقة في «الفاصلة» بعد 6 أشواط

«الجوارح» يحرز درع دوري شباب اليد
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق الشباب درع دوري شباب اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على الشارقة في المباراة الفاصلة والماراثونية على الدرع، 40-35، والتي أقيمت مساء أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وامتدت المباراة لـ6 أشواط، ليفقد الشارقة الدرع بـ 8 سنوات متتالية، وقام محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد بتتويج الملك الشباب بالدرع.

حضر المباراة، وحفل الختام، محمد شريف نائب رئيس الاتحاد وداود مليح عضو مجلس الإدارة، ومحمد الحصان من الشارقة، ومحمد الحمادي مدير لجنة المنتخبات بالاتحاد، والدكتور سيد سليمان السكرتير الفني للاتحاد.

جاءت المباراة دفاعية من الفريقين لدرجة أنها لم تشهد في أول 5 دقائق، سوى هدف واحد لمصلحة الشباب عن طريق أحمد نبيل، وبعدها أضاف زميله خالد إسماعيل الهدف الثاني، وانتظر الشارقة 6 دقائق كي يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد سيف، ليعود نفس اللاعب ويحرز التعادل للملك الشرقاوي في الدقيقة 8، وتظهر أخطاء في صفوف الفريقين، نتيجة السرعة والاندفاع، ويضع خالد إسماعيل الجوارح مجددا في المقدمة 3-2، ويتكرر التعادل الثاني في المباراة 3-3.

ويسجل خالد إسماعيل من أول رمية جزائية في المباراة، وتصل النتيجة إلى 4-3 في أول 10 دقائق، ويستغل الشارقة هجمة مرتدة سريعة ليسجل خالد مبارك، وهو التعادل الثالث في المباراة 4-4، ويعود أحمد نبيل للظهور، ويسجل في الشباك الشرقاوية، ويدرك سعود بلال التعادل سريعا، وتسير المواجهة متكافئة بين الفريقين، ثم التعادل 6-6 في منتصف الشوط.

تقدم الشارقة للمرة الأولى في المباراة 8-7، ثم أضاف سعود بلال من رمية جزائية الهدف التاسع لفريقه، ليرفع الفارق إلى هدفين، 9-7، ويعود سعود ليسجل من جديد ومن رمية جزائية، ويستمر الفارق هدفين، 10-8، ويحسم الشارقة الشوط الأول لمصلحته 15-12. ... المزيد
     
 

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