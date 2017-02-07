18 لاعباً يتنافسون على رقعة «عالمية الجائزة الكبرى للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تفاصيل بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي يستضيفها في مقره للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالشراكة مع شركة «وورلد تشيس» والاتحادين الدولي والإماراتي للعبة وتنطلق منافساتها خلال الفترة من 17 إلى 28 من فبراير الجاري، بمشاركة أفضل 18 لاعباً مصنفاً عالمياً، وينضم إليهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وهي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعب عربي وإماراتي في البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي، وجورج ماكروبولوس نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وإيليل ميروينزون الرئيس التنفيذي لشركة «وورلد تشيس»، ويوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «كاسبرسكي لاب»، والحكم الدولي سلطان الطاهر رئيس لجنة الحكام بالبطولة، كما حضر عبدالعزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد.

ويتنافس اللاعبون على جوائز مالية تقدَّر بـ130 ألف يورو، ويحصل البطل على 20 ألف يورو، وتعد نسخة الشارقة هي الأولى في سلسلة الجائزة الكبرى، حيث تقام الحلقة الثانية في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة بين 11 و22 مايو، والثالثة في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة بين 5 و16 يوليو، في حين تستضيفها مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية في الحلقة الرابعة والأخيرة خلال الفترة بين 15 و26 نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في نسخة الشارقة 18 لاعباً يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف المصنف الأول في البطولة بـ2796 نقطة، والأميركي هيكارو نكامورا المصنف الثاني في البطولة برصيد 1785 نقطة، والأرميني ليفون أرونيان المصنف الثالث برصيد 2780 نقطة، والروسي بيتر سفيدلر، والهولندي أنيش جيري والأوكراني بافيل اليانوف والصيني دينج ليرين والروسي ألكسندر جريشوك والهندي هاريكريشنا بينتالا والأذربيجاني شاخريار ماميدياروف والروسي جاكوفينكو ديميتري والإنجليزي أدامز مايكل والروسي توماشيفسكي والصيني لي تشاو والأذربيجاني تيمور راجابوف والروسي أرنيستو أناركييف والإسباني فرانسيسكو فالخوبونس ولاعبنا سالم عبدالرحمن.