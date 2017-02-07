إدارة الدفاع المدني البطل والوصيف

رأس الخيمة (الاتحاد)

حصلت إدارة الدفاع المدني على المركزين الأول والثاني، ضمن منافسات ماراثون المشي بشرطة رأس الخيمة لفئة فوق 40 عاماً، فيما حققت الإدارة العامة للعمليات الشرطية المركز الثالث، وكررت إدارة الدفاع المدني إنجاز الفوز بالمركزين الأول والثاني ضمن منافسات فئة تحت 40 عاماً، فيما نال مكتب القائد العام ونائبه، المركز الثالث، وذلك ضمن أنشطة الدورة الثالثة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي.

وشهد ماراثون المشي مشاركة 184 من ضباط ومنتسبي المنطقة الأمنية برأس الخيمة، وذلك بحضور الرائد أحمد جابر العوضي مدير فرع الأنشطة الرياضية، وعدد من الضباط ومنتسبي القطاع الأمني.

وأشاد أحمد جابر العوضي بالمستوى المتطور والمشاركة الإيجابية بكل الإدارات في الفعاليات الرياضية على مستوى القطاع الأمني ومبادرتهم للمشاركة في الأنشطة.

وثمن العوضي حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالجانب الرياضي، من خلال سعيها المتواصل لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع.

وتوجه بالشكر والتقدير لاتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية على جهوده الفعالة والملموسة في تنظيم الفعاليات الرياضية، في سياق اهتمام الوزارة بتنمية قدرات ومهارات الرياضيين العاملين وخلق بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل من خلال مثل هذه البطولات والمنافسات التي تجمع بين العاملين من مختلف الرتب والمستويات والإدارات والوحدات.