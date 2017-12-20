«المسرح العربي» ينطلق في تونس 16 يناير

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكد رئيس الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، أن الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي التي تختتم العقد الأول من مسار المهرجان، ستكون أكبر تظاهرة ثقافية عربية فارقة، وجسراً للانتقال نحو دورات جديدة بنفس جديد وبتصور جديد. جاءت تصريحات عبدالله في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، للإعلان عن فعاليات المهرجان، وتحدث فيه أيضاً الحسن النفالي، عضو مجلس الأمناء، والخبير الفني والإداري بالهيئة، وغنام غنام، المنسق الإعلامي للهيئة.

وقال عبدالله: «تنفيذاً للاستراتيجية العربية لتنمية المسرح بالوطن العربي التي أعدتها الهيئة العربية للمسرح بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة، تلتئم الأسرة المسرحية العربية بتونس من 10 إلى 16 يناير 2018م، في إطار الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية».

وأضاف: «يشارك في هذه التظاهرة ما يزيد على 600 فنانة وفنان عربي من مبدعين وباحثين ومؤطرين وإعلاميين وضيوف ومسرحيين عرب بالمهجر. ويتقدم هذه الكوكبة من المبدعين الفنان السوري فرحان بلبل الذي سيلقي كلمة اليوم العربي للمسرح».

ونوه عبدالله إلى أن العروض المسرحية المشاركة في هذه الدورة 27 عرضاً، تتوزع بين العروض المتنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي لسنة 2017م وعددها 11 عرضاً و11 عرضاً موازياً، وعرضين لمهجري العراق بالسويد ومهجري سوريا وفلسطين بألمانيا، إلى جانب عرضين تونسيين يمثلان المسرح الهاوي، وثلاثة عروض للأطفال لفن العرائس.

وأضاف عبدالله: «يتميز المؤتمر الفكري لهذه الدورة بالتنافس بين 132 باحثاً وناقداً من مختلف أرجاء الوطن العربي، تم انتقاء 42 متدخلاً منهم للتباحث من خلال 8 جلسات فكرية حول محور (المسرح بين السلطة والمعرفة). كما سيتم تنظيم ندوة حول المسرح الموريتاني بعنوان (المسرح الموريتاني اليوم وغداً)، إضافة إلى ندوة حول نص (من قتل حمزة) الذي تم تأليفه بشكل مشترك بين كاتبين عربيين، إلى جانب الندوات التطبيقية اليومية».

بدوره، قدم النفالي عرضاً إحصائياً عن أنشطة المهرجان وأماكن إقامتها، أشار فيه إلى أن عدد الدول المشاركة 23 دولة، وعدد المسرحيات 27 مسرحية، تقدم 36 عرضاً، وعدد المؤتمرات الصحفية 35، والورش 8، والمؤطرين 12، والمتدربين 152، والمشاركين في الندوات 23، والمشاركين في المؤتمر الفكري 61، وعدد الندوات النقدية 11. وفي السياق ذاته، تحدث غنام عن الفنان المسرحي السوري فرحان بلبل والكلمة التي سيلقيها في يوم المسرح العربي.

وأضاف: «سيتم تكريم 10 شخصيات من المسرحيين التونسيين، رشحتهم وزارة الشؤون الثقافية من الذين يتميزون بعمق التجربة وثرائها».