المنهالي: «التشبع بالألقاب» وراء هبوط طائرة بني ياس

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد محمد طويرد المنهالي، لاعب بني ياس ومنتخب الطائرة، أن واقع اللعبة مؤلم وقاتم في الأندية وعلى مستوى المنتخبات، حيث تشهد تراجعاً كبيراً، لأسباب كثيرة منها تغول كرة القدم على حساب باقي الألعاب، وتحويل نفقات الألعاب الشهيدة لتصب بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة الساحرة المستديرة التي لم ولن تحقق إنجازات كبرى يشار إليها بالبنان، مهما وجهت لها من نفقات ومصروفات.

ووصف المنهالي الإنجازات التي حققها فريقه بالتاريخية والمخالفة للتوقعات، مؤكداً أن الجهود التي بذلها مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الجماعية السابق برئاسة سهيل العامري كان له الأثر الكبير على الفريق الأول والذي اعتلى منصات التتويج كافة خلال عامين، إلى جانب تكوين فرق الفئات العمرية بدعمها بالعديد من المواهب التي سيكون لها دور كبير في المستقبل، سواء على صعيد نادي بني ياس أو المنتخب.

وكشف أن نظرة سلبية سادت الفريق لفترة، لكن سرعان ما تغيرت بعد اعتلائه منصات التتويج، وأعقب ذلك تراجع، بسبب بلوغ اللاعبين حالة تشبع من الألقاب دون خلق الحافز الذي يدفعهم إلى بذل المزيد، وهذا الأمر يمثل مشكلة يعاني منها أي فريق لا يقابل الإنجاز الذي يحققه بالتكريم المعنوي والدعم الملائمين.

وأبدى تفاؤله بمجلس الإدارة الجديد لشركة الألعاب الرياضية برئاسة محمد غانم المنصوري، مشيراً إلى أن كل المعطيات تشير إلى أنها ستتصدى لتحديات المرحلة المقبلة وعلى صعيد الألعاب كافة.