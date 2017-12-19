دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد السباحة أول دورة دولية للإنقاذ والسلامة المائية التابعة للاتحاد الدولي للإنقاذ، وذلك من 11 وحتى 15 فبراير المقبل بدبي، وتأتي هذه الدورة بعد الحصول على حق تقديم دورات الإنقاذ المصدقة من الاتحاد الدولي لأول مرة.

وأبدى سلطان السماحي رئيس الاتحاد سعادته بهذه الخطوة الجديدة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل في الاتحاد، وقال: التدريب خلال الدورة الأولى، سيتضمن محاضرات نظرية وتدريباً عملياً، كما سيتم اختبار المشاركين تمهيداً لإتمام الدراسة وإصدار الرخص والشهادات الدولية من قبل الاتحاد الدولي للإنقاذ بمدة صلاحية تصل إلى عامين.

وأضاف: الدورة معتمدة عالمياً ومحلياً وهي أعلى معيار فني بمجال الإنقاذ والسلامة المائية عالمياً، مشيراً إلى أن الدورة ستقدم باللغتين العربية والإنجليزية، ويشرف على الدراسة مدربون دوليون معتمدون من الاتحاد الدولي للإنقاذ، وهذه خطوة ستساعد الاتحاد في فتح مجالات عمل جديدة وشراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية العاملة في الدولة نظراً لأهمية هذا المجال الحيوي وهو الإنقاذ بجانب تعليم السباحة بالتأكيد.

وتابع: الدورة ستكون بداية لعدد من الدورات سينظمها الاتحاد خلال الفترة القادمة، مع وضع خطة عمل لنشر هذه الثقافة في مختلف المؤسسات العاملة في مجال السباحة لأهمية الإنقاذ والحد من خطورة الغرق.

من جانب آخر، زار سلطان السماحي أمس الأول نادي دبا الحصن، وكان في استقباله خميس علي خصاو رئيس مجلس الإدارة، وتأتي الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها الاتحاد للوقوف على واقع اللعبة ولتوثيق العلاقات ودعم استمراريتها، وتوفير الاحتياجات اللوجستية وأساليب وتطوير دعم الأندية من خلال المسابقات التي يعدها الاتحاد، والتي تهدف إلى تطوير اللعبة والمشاركات في المحافل العربية والدولية.