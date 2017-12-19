مونديال «الدراجات المائية» يختتم في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تقام اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للدراجات المائية في مياه بحيرة خالد بالشارقة، بمشاركة العديد من الأبطال والنجوم المحترفين العالميين.

وتشارك دراجات أبوظبي في فئتين هما الحركات الاستعراضية عبر راشد الملا، وجالس محترفين عن طريق راشد الطاير ومحمد المنصوري، وينشد متسابقو الفريق إكمال مسيرة النجاح والتي حصدها فريق أبوظبي في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 قبل أيام وحصده كل ألقاب البطولة، وأيضا تألق راشد القمزي في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 وحصده اللقب العالمي، ويضع متسابقو الدراجات المائية هذه الألقاب والإنجازات نصب أعينهم من أجل مواصلة نغمة الفوز وعزف ذات السيمفونية في هذا التحدي الكبير.

وكان راشد الملا بطل الحركات الاستعراضية قد أحرز المركز الأول في الجولة الماضية من البطولة والتي أقيمت في دبي نوفمبر الماضي، بينما يدخل راشد الطاير والمنصوري في الجولة الحالية إلى جانب زميلهم الملا ليشكلوا معا جبهة قوية من أجل تحقيق الطموحات والتفوق في هذه البطولة إلى جانب المشاركة في أكثر من فئة في البطولة التي تجمع تحت سقف واحد كل الأبطال المحترفين في فئات البطولة.

وأكد راشد الطاير أن المراكز الأولى هي طموحات الفريق، وعبر عن استعداده الكبير ورغبته في أن يتمكن من إحراز أحد المراكز الأولى إلى جانب زملائه في الفريق أبوظبي.