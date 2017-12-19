غنتوت جاهز لنهائي «البولو» الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي تختتم بعد غد بملاعب نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برنامج الحفل الختامي الذي يشتمل على فتح الأبواب لعامة الجمهور بالمجان بعد الظهر للاستمتاع بفعاليات قرية غنتوت التراثية المتكاملة لعكس القيم النبيلة والتراثية في بطولة تحمل اسم الإمارات، حيث تقدم المأكولات الشعبية الإماراتية بمشاركة فرق الفنون الشعبية والاستماع بضيافة المقهى الشعبي الذي يضم العديد من الفقرات المحببة وحياة البادية، ويستمتع الأطفال بركوب الهجن وخيول البوني الصغيرة، فيما يقوم مستشفى الرحبة أبوظبي بالفحوص المجانية والتطعيم للأنفلونزا بالمجان للجمهور مساهمة في إنجاح الحفل الختامي.

وتقام البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بريمير موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات مازراتي في أبوظبي.

ترأس الاجتماع، أحمد علي النعيمي مدير عام النادي بحضور نسرين بن قرع رئيسة قسم التسويق والعلاقات العامة ومجاهد صالح بشير مدير قسم الفعاليات والإعلام وأحمد البلوشي الذي يتولى حالياً رئاسة فريق (فخر أبوظبي التطوعي) والجهات المساهمة في إنجاح الحفل.