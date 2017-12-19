أنشطة حماسية في مبادلة العالمية للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن استعدادهم لإطلاق النسخة العاشرة عقب النجاح الباهر للدورات التسع الماضية التي وفرت للجمهور أجواءً حماسية مفعمة بالترفيه في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 28 ولغاية 30 ديسمبر. وتتميز البطولة باحتضان باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة في قرية التنس التي تعد وجهة مثالية تتيح لعشاق اللعبة والزوار الحصول على تواقيع اللاعبين ومقابلتهم.

وسيحظى الفائزون في «كأس مبادلة للمجتمع» الذي يقام برعاية مستشفى «هيلث بوينت» بفرصة المشاركة في الجلسات التدريبية لنجوم التنس، إذ سيظهر كل من بابلو كارينو بوستا ورافائيل نادال وميلوش راونيتش بعضاً من مهاراتهم في التنس أمام المواهب الواعدة من فئات 14 سنة فما دون، والبالغين، ويمكن للجماهير والزوار الاستمتاع بمشاهدة مهارات النجوم في الجلسات التدريبية.

كما يمكن للمواهب الواعدة من الصغار حضور جلسة حوارية لطرح الأسئلة على كل من النجم دومينيك ثيم المصنف الخامس عالمياً، وأسطورة رياضة التنس وسفير بطولة مبادلة النجم بات كاش.

وسيوفر اليوم الأول من البطولة فرصة مميزة تتيح لعشاق اللعبة حضور جلسة الحصول على التواقيع التذكارية للنجم رافائيل نادال المصنف الأول عالمياً، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الزوار لحضور جلسات تدريب اللاعبين وزيارة جلسات التنس التدريبية.

وستضم «منطقة مبادلة التفاعلية» العديد من الألعاب الترفيهية المفعمة بالمرح، إلى جانب العديد من التجارب والمنافسات الشائقة التي تقدمها الجهات الرئيسية الراعية للبطولة بما فيها شركات الاتحاد للطيران ومرسيدس وهايلاند سبرينج. وتتضمن فعاليات البطولة التي ستقام في «قرية التنس» على مدار ثلاثة أيام مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية التي تتيح للجمهور مزيداً من الحماس والتشويق، فضلاً عن توليفة واسعة من المأكولات والمشروبات التي تقدمها مجموعة من عربات الطعام المتاحة في الموقع.