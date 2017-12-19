«دي محبوب» بطل الأمهار في احتفالية الختام

الفجيرة (الاتحاد)

خطف المهر «دي محبوب» لمربط دبي، الأضواء في ختام فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل أمس الأول، حاصداً ذهبية الأمهار التي تأهل لها برقم قياسي بلغ 94.1 نقطة، ثم عاد المهر الرائع ليتوج بجائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تمنح لأفضل خيل في البطولة، وشهدت البطولة أيضاً تألق خيول مربط الهواجر العائدة للدكتور غانم الهاجري التي حققت ثنائية ذهبية عبر «بتول الهواجر»، و«إيرونا دبليو دبليو»، فيما نالت بطولة ذهبية كل من «سندس البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، و«دي ميسور» لمربط الفلاح، و«بيرو» لمربط بن هميلة.

وأقيمت البطولة على مدى 5 أيام بمشاركة 466 خيلاً، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

وحققت البطولة نجاحاً كبيراً من جميع النواحي الفنية والتنظيمية واجتذبت نخبة أفضل السلالات التي تنافست على مدار فئاتها الـ34 ورصدت لها جوائز منحت للخيول الفائزة من الأول حتى العاشر. وجاءت منافسات اليوم الختامي الذي تألف من ست بطولات رئيسية خصصت للمهرات والأمهار والأفراس والفحول، مثيرة وشيقة، وشهدت فوز المهرة «سندس البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالبطولة الذهبية للمهرات، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ديروزا جي آي» لمربط الصقران، فيما حلت «أنوار البداير»، وهي أيضاً للشيخ محمد بن سعود القاسمي، في المركز الثالث وحصلت على اللقب البرونزي.

وحصد «دي ميسور» لمربط الفلاح ذهبية الأمهار عمر سنة، فيما نال الفضية «ضرغام الهواجر» لمربط رأس الخيمة، وحصل على البطولة البرونزية «ريان المعود» لمربط المهذب. وهيمنت خيول الدكتور غانم الهاجري على ذهبية وفضية بطولة المهرات بعمر السنة حيث نالت المركز الأول واللقب الذهبي «بتول الهواجر»، وجاءت في المركز الثاني وحصلت على الفضية رفيقتها «مي الهواجر»، فيما حلت ثالثة ونالت البرونزية «دي قراشيب» لمربط دبي. ومنحت «إيرونا دبليو دبليو» خيول الدكتور غانم الهاجري الذهبية الثانية خلال البطولات عندما أحرزت صدارة بطولة الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «دي وجنه» لجمعة محمد حميد الشميلي، فيما ذهب المركز الثالث واللقب البرونزي إلى «والية» لمربط الجزيرة. وحقق «دي محبوب» لمربط دبي المركز الأول والبطولة الذهبية للأمهار، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية «بشير البشير» لمربط الهندال، فيما حل ثالثاً وحصل على البطولة البرونزية «آي زد أوزان» لعبدالعزيز حسين المرزوقي. وانتزع الفحل «بيرو» لمربط بن هميلة، اللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال البطولة الفضية «عمار المبروكة» «لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «شادن الهواجر» لمربط المنذري.

وتقدم عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية ورئيس الجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته للبطولة وتشريفه لفعاليات اليوم الختامي.

وأشاد بالنسخة الثالثة من البطولة، وقال: مشاركة 466 خيلاً تعتبر دليلاً على نجاح البطولة، مشيراً إلى أن كل النجاحات التي حققتها الجمعية هي ثمرة للتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان.

وأوضح: «الجمعية درجت على تنظيم عدد من البطولات لتلبي مختلف الاحتياجات لدى المربين بحيث لا تتعارض هذه البطولات مع بعضها ولا تكون متطابقة لتعم الفائدة على الجميع».