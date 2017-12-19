الحكومة السويسرية ترفع توقعات نمو الاقتصاد

جنيف (د ب أ)

عدلت الحكومة السويسرية توقعاتها لنمو الاقتصاد بفضل تعافي الاقتصاد العالمي، وذكرت وزارة الاقتصاد السويسرية، في تقرير الشتاء، أن الاقتصاد سيتعافى بسرعة خلال الأرباع الفصلية القليلة المقبلة، وأضافت أنها تتوقع نمو الاقتصاد السويسري خلال 2018 بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 2% وفقاً للتوقعات السابقة، ثم بمعدل 1.9% خلال العام بعد المقبل. في الوقت نفسه، تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، بمعدل 1% بسبب ضعف الأداء خلال النصف الأول من العام، وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.9% خلال 2017.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن معدل التضخم سيعود إلى مستوياته الطبيعية بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث تتوقع أن يكون متوسط التضخم 0.5%.

كما تتوقع الوزارة أن يؤدي خفض معدل الفائدة مؤخراً إلى تراجع الإيجارات خلال العام المقبل، وبالتالي تراجع معدل التضخم إلى 0.3%. ويتوقع خبراء الوزارة ارتفاع معدل التضخم خلال 2019 إلى 0.7% سنوياً.