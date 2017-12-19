«الدراجات» جاهزة لـ «عربية المضمار» بالشارقة

عماد النمر (الشارقة)

تواصل منتخباتنا للدراجات للكبار والشباب والإناث تدريباتها اليومية المكثفة في مضمار زايد بالشارقة، في إطار استعداداتها الأخيرة للبطولة العربية الثامنة للمضمار التي ينظمها اتحاد للدراجات، من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري في ختام البطولات العربية لعام 2017، ويشارك فيها منتخبات الإمارات ومصر والسعودية والجزائر والبحرين والكويت.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة عبد الكريم الزرعوني، استعداداتها لأجل الانتهاء من الترتيبات الفنية والإدارية والتنظيمية كافة مبكراً لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق والمشرف.

ويتضمن برنامج البطولة إقامة سباقات المطاردة الفرقية والسرعة الفردية للفئات كافة، والنقاط لفئة الكبار يوم الثلاثاء المقبل، وسباقات الأمينيوم للفئات كافة يوم الأربعاء المقبل وسباقات المطاردة الفردية والكيلو والكيرين والسرعة الفرقية 28 ديسمبر، وتختتم المنافسات يوم 29 ديسمبر بسباقات النقاط للشباب والإناث والسكراش لجميع الفئات.

وتسعى منتخباتنا إلى المنافسة بقوة في سباقات البطولة، وتحقيق النتائج التي تؤهل دراجات الإمارات للحفاظ على اللقب للمرة السادسة على التوالي والتأكيد على ريادتها لبطولات المضمار العربية، لاسيما أنها تضم أفضل نجوم المضمار والذين شرفوا الدراجة العربية في البطولات الآسيوية، وحققوا الفوز بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولات الطريق والمضمار.