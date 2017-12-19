فتح باب التطوع لبطولة «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 2018، أمس، عن فتح باب التطوع في البطولة التي ستقام من 18 إلى 21 يناير من العام المقبل على أرض الملعب الوطني في نادي أبوظبي للجولف.

وسيحظى المتطوعون المرشحون من مختلف الأعمار في الدولة وخارجها بدخول المنطقة المخصصة للاعبين في الملعب والتجول معهم أثناء المنافسات خلال أيام البطولة التي تستقطب نخبة نجوم اللعبة منهم حامل اللقب تومي فليتوود وداستن جونسون المصنف رقم واحد عالمياً وهنريك ستنسون، إلى جانب تسجيل النقاط وقياس مسافات الضربات لصالح فريق إحصائيات البطولة وشبكات التلفزيون العالمية.

وأشاد بيتر جيرمان مدير البطولة بأهمية هذا البرنامج بما يقدمه من دورة تدريبية قبيل انطلاق البطولة والفرص التي ستعود بالفائدة على المتطوعين، حيث شهدت خلال الأعوام السابقة زيادة ملحوظة في أعدادهم.

وأثنى جيرمان على كل من تطوع في المواسم الماضية ودعاهم للمشاركة مرة أخرى في الدورة المقبلة، مؤكداً أنهم لعبوا دوراً محورياً في إنجاح المواسم الماضية من البطولة، كما أشار إلى أن باب التطوع مفتوح للراغبين بتجربة هذا البرنامج لأول مرة.

وأشار جيرمان إلى أن البطولة حظيت بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار بما فيهم الإنجليزي بيرنارد داولينج ذو الـ79 عاماً الذي كان بدأ بالتطوع منذ إطلاق البرنامج، إلا أنه قرر أن ينهي مشواره التطوعي الموسم الماضي.

وساهمت جولة عام 2017 في ترسيخ حضور البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تخطت 65%، كما تنامت مكانتها بين الجمهور العالمي عبر وسائل الإعلام المرئية لتصل إلى منازل نحو نصف مليار شخص يتطلعون لمشاهدة أفضل لاعب في العالم أثناء نيله كأس الصقر المجنح والفوز بإحدى الجوائز التي بلغ مجموعها 2.7 مليون دولار.