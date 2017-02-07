جولة مونديال «الطويلة» في صحراء «القدرة»

دبي (الاتحاد)

تمت إضافة جولة جديدة لبطولة كأس العالم للراليات الطويلة لأجندة رياضة المحركات الوطنية، وبدأت التحركات لاستقطاب جيل جديد من المتسابقين، ويعتبر رالي دبي العالمي 2017، الذي سيقام في صحراء القدرة، من 9 إلى 11 مارس المقبل، جزءا أساسيا من خطط نادي الإمارات للسيارات الرامية لإحداث نقلة جديدة في رياضة المحركات، من خلال تشكيل فعالية يمكن للمتسابقين بمختلف إمكاناتهم المادية المشاركة فيها وفي الوقت نفسه تكون صديقة للبيئة الصحراوية.

وبعد أربع سنوات من بدء العمليات بإطلاق بطولة الإمارات الصحراوية، قام نادي الإمارات للسيارات بخطوة كبيرة أخرى بتشكيل جولة أخرى ضمن بطولة كأس العالم للراليات الطويلة والعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، الجهة المشرفة على رياضة السيارات حول العالم، للترويج للراليات الطويلة وتطويرها.

وزار ليونيل كاري، مندوب الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الطويلة وكبير الفاحصين الفنيين، والذي يمتلك خبرة واسعة من الناحية الفنية وبكيفية حماية السائقين في حال تعرضهم لأية حوادث خلال مجريات الرالي، الإمارات الأسبوع الماضي للعمل جنبا إلى جنب مع هيئة رياضة السيارات الوطنية لمساعدة المتسابقين في التحضير لجولتي بطولة كأس العالم للراليات في الدولة، مع تركيز أكبر على السلامة.

ويقام رالي دبي العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والذي يتخذ من فندق ومنتجع باب الشمس الصحراوي المثير مقرا له، الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا»، والجولة الأولى لبطولة العالم للدراجات النارية «فيم». ويتبع الرالي في الفترة من الأول وحتى 7 أبريل، النسخة الـ 27 من رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الأخرى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا» وبطولة العالم للدراجات النارية «فيم».