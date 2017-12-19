الهاجري: «الأولمبية» فخورة بماراثون «الوفاء للقائد»

دبي (الاتحاد)

أكد المهندس داوود الهاجري، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة، أن ماراثون رسالة الوفاء للقائد، أكبر دليل على مدى حرص أبناء الوطن للتعبير عن حبهم وتقديرهم واعتزازهم بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في نسخته السابعة.

ووصف الهاجري المبادرة الوطنية لماراثون رسالة الوفاء للقائد بالحدث الذي يحتفي به الجميع على مستوى الدولة، ومن أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف الجنسيات، معرباً عن فخره بهذه المبادرة الوطنية التي ساهمت بترسيخ الولاء والانتماء والتنافس في تقديم رسائل الوفاء للقائد.

وأثنى الهاجري على جهود اللجنة العليا المنظمة للماراثون في ترسيخ روح المواطنة لدى المشاركين والمتابعين لهذه الفعالية السامية، لما تحمله من معان فريدة تتجدد بصفة دائمة، مثمناً ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لتعزيز التطور الرياضي الذي تشهده الإمارات.

بدوره، أثنى صالح محمد حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، على دعم جميع الجهات الرياضية وغير الرياضية لنجاح المبادرة، والتي لا تخص الرياضيين فقط بل جميع أبناء المجتمع، ويأتي في مقدمتها، اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية والاتحادات وجميع الأندية ومقدما شكره لمجلس إدارة أندية النصر وحتا والفجيرة للتعاون الكبير في تيسير أمور الانطلاقة الرسمية، كاشفا بأن اللجان العاملة أتمت كافة الاستعدادات والتجهيزات، لانطلاق الحدث، متوقعاً أن يفوق عدد المشاركين الأعداد المخطط لها، بعد أن تسلمت اللجنة المنظمة طلبات مشاركة كبيرة جداً.