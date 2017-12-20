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باحثون: هجمات إلكترونية تدر الملايين بالعملات الافتراضية على كوريا الشمالية
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017

سنغافورة، سول (رويترز)

يقول باحثون إن سلسلة هجمات إلكترونية وقعت في الفترة الأخيرة. قد درت على مخترقي شبكات من كوريا الشمالية ما قيمته ملايين الدولارات من العملات الافتراضية مثل بِتكوين، وإنه من المتوقع شن مزيد من الهجمات في ظل العقوبات الدولية التي تجبر البلد على البحث عن مصادر جديدة للسيولة النقدية.

ويُلقى باللوم على مخترقي شبكات تدعمهم حكومة كوريا الشمالية في عدد متنام من الهجمات الإلكترونية مثل هجوم «وانا كراي» الذي أصاب بالشلل مستشفيات وبنوكا وشركات أخرى في أنحاء العالم هذا العام.

ويقول المحللون إن الصعود الفلكي في قيمة بِتكوين يجعلها وغيرها من «العملات المشفرة» هدفاً مغرياً لكوريا الشمالية التي تزداد عزلتها تحت العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية.

وبلغ سعر تداول بتكوين أكثر من 19104 دولارات أمس ارتفاعاً من أقل من ألف دولار في مطلع 2017 وفقاً لموقع كوين-ماركت-كاب.كوم الإلكتروني.

ويقول باحثون في كوريا الجنوبية، التي تستضيف بعض أنشط بورصات العملات الافتراضية في العالم وتسهم بنسبة 15 إلى 25% من تداولات بتكوين العالمية يومياً، إن هجمات العام الحالي على بورصات مثل بِتهامب وكوينيس ويوبِت تحمل البصمات الرقمية لمخترقي شبكات من كوريا الشمالية.ولم تتحقق جهة مستقلة من النتائج التي خلص إليها الباحثون. ... المزيد
     
 

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