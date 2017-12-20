انتعاش الأسواق انتظاراً لمشروع قانون الإصلاح الضريبي الأميركي

عواصم (وكالات)

ارتفع اليورو بشكل طفيف أمس، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى الدعم الذي قد تقدمه إصلاحات قانون الضريبة للاقتصاد الأميركي، بينما جرى تداول غالبية العملات الرئيسية داخل نطاقات محدودة في سوق اتسم بمعاملات ضعيفة نسبياً. ويحجم المتعاملون عن تكوين مراكز كبيرة قبيل موسم العطلات، لكن أنباء قرب إقرار قانون إصلاح الضريبة الأميركي دعمت الشهية للمخاطرة. وزاد اليورو 0.2 إلى 1.1805 دولار واستقر بوجه عام مقابل الجنيه الإسترليني عند 88.16 بنس.

وزاد اليورو أكثر من 12% مقابل الدولار منذ بداية العام وهو يتجه صوب أفضل أداء سنوي منذ عام 2004. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 112.535 ين ليظل داخل نطاقه ذروة 113.750 ين التي سجلها قبل أسبوع بواقع 112.035 ين المسجل يوم الجمعة.

ونزلت عملة بتكوين 0.3% إلى 18875 دولاراً على منصة «بتستامب» للتداول في لوكسمبورج، وهو أدنى من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الأحد عند 19666 دولاراً.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7676 دولار مقترباً من أعلى مستوى خلال ستة أسابيع، الذي لامسه الأسبوع الماضي، بعدما عبر البنك المركزي عن ثقة أكبر في التوقعات الاقتصادية.