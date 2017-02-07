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قضاة لعبة الثواني مهددون بـ«الانقراض»

70 درهماً المقابل المادي لحكم السلة!!
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

علي معالي (دبي)

لعبة كرة السلة تختلف عن الألعاب الجماعية الأخرى، كونها تعتمد على السرعة بشكل كبير، وهي منظومة «الثواني» وربما «اللحظات» كما توصف، وبالتالي إتخاذ القرارات التحكيمية يجب أن يتماشى مع سرعة اللعبة، وحكم السلة بيده أن يجعل المباراة سهلة وممتعة، وبصافرته أيضاً من الممكن أن يحول الملعب إلى مكان للعراك والمشاكل، والإثارة السلبية التي تحدث في المباريات بسبب القرارات التحكيمية المثيرة تسهم في حدوث احتجاجات على طاقم التحكيم.

وعندما ننظر إلى التحكيم العربي فإن الصورة ربما تكون قاتمة في الكثير من البلدان، ومنها الإمارات، فالمقابل المادي أصبح يهدد مسيرتهم في الملاعب بـ«الانقراض»، وما يتقاضاه حكام اللعبة يمكن وصفه بـ«المردود الضعيف»، وبالتالي من الوارد أن نجد أنفسنا في أزمة كبيرة إذا لم يتم حل إشكالية المقابل المادي قبل أن يهجر الحكام صالات المنافسة.

وتعيش كرة السلة الإماراتية أزمة كبيرة في العنصر التحكيمي، والدليل على ذلك عدد وتصنيف الحكام المواطنين الموجودين في مسابقاتنا المحلية، فالقائمة تضم 3 حكام فقط، وهم: يعقوب غابش وسالم الزعابي ومحمد صالح، والأغرب من ذلك أن القائمة الدولية للحكام النشطين انحصرت في حكم وحيد هو سالم الزعابي.

كل المؤشرات في هذا المجال لا تُبشر بأي خير قادم، نظراً لخلو القائمة من ظهور أي اسم جديد على مدار سنوات طويلة، وتجلت هذه الأزمة عندما أقيمت دورة تأهيلية شارك فيها 10 حكام مبتدئين، لم يستمر منهم أي واحد، بسبب صدمتهم من المقابل المادي، حيث لا يتعدى 70 درهماً للحكم المبتدئ على الطاولة، أما حكم الساحة المبتدئ فيحصل على 120 درهماً.

يعترف حكمنا الدولي يعقوب غابش بوجود أزمة حقيقية تهدد مستقبل قضاة الملاعب وتضعهم أمام خطر الانقراض، شارحاً الأسباب التي جعلتنا نصل إلى هذا الحد من نفور الجميع من دخول هذا المجال قائلاً «التقدير المادي للحكم، سبب أساسي لهذه الظاهرة، سواء بالنسبة للاعبين القدامى أو من الراغبين في تعلم التحكيم في عمر مبكر، ومعاناة التحكيم موجودة أيضاً في بقية الألعاب الجماعية والفردية والحافز يتم تحديده من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ولا دخل لاتحاد اللعبة به، ومعالجة الوضع عند الهيئة». ... المزيد
     
 

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