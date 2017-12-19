  • الأربعاء غرة ربيع الآخر 1439هـ - 20 ديسمبر 2017م

الصفقة تؤسس أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين الإسلامي في الدولة

«تكافل الإمارات» توافق على الاستحواذ على ذراع التأمين التكافلي لـ «مصرف الهلال»
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

وافقت شركة «تكافل الإمارات» على الاستحواذ على شركة «تكافل الهلال» التابعة لـ «مصرف الهلال»، في صفقة شراء نقدي بالكامل ستؤدي إلى تشكيل أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة لعام 2016.

وستجمع الصفقة التي حصلت على موافقة مبدئية من هيئة التأمين بدولة الإمارات، بين اثنين من المزودين لخدمات التأمين التكافلي (التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) التي تكمّل بعضها الآخر.

وتوفر «تكافل الإمارات» خدمات التأمين التكافلي على الحياة والصحّة لعملائها بشكل أكبر في دبي والإمارات الشمالية.

وتزاول «تكافل الهلال» نشاطها بموجب رخصة توفير التأمينات التكافلية العامة (تأمين الممتلكات والمسؤوليات) حيث توفر خدماتها التكافلية، لكل من الأفراد والشركات في إمارة أبوظبي بشكل أساسي.

وعليه، فإن الصفقة ستتيح للمجموعة الجديدة توفير مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التأمين التكافلي في مختلف أنحاء الدولة عبر شبكة توزيع واسعة، حيث بلغ إجمالي المساهمات المكتتبة للشركتين في عام 2016 ما يزيد على 900 مليون درهم إماراتي. ... المزيد
     
 

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