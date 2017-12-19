«تكافل الإمارات» توافق على الاستحواذ على ذراع التأمين التكافلي لـ «مصرف الهلال»

دبي (الاتحاد)

وافقت شركة «تكافل الإمارات» على الاستحواذ على شركة «تكافل الهلال» التابعة لـ «مصرف الهلال»، في صفقة شراء نقدي بالكامل ستؤدي إلى تشكيل أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة لعام 2016.

وستجمع الصفقة التي حصلت على موافقة مبدئية من هيئة التأمين بدولة الإمارات، بين اثنين من المزودين لخدمات التأمين التكافلي (التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) التي تكمّل بعضها الآخر.

وتوفر «تكافل الإمارات» خدمات التأمين التكافلي على الحياة والصحّة لعملائها بشكل أكبر في دبي والإمارات الشمالية.

وتزاول «تكافل الهلال» نشاطها بموجب رخصة توفير التأمينات التكافلية العامة (تأمين الممتلكات والمسؤوليات) حيث توفر خدماتها التكافلية، لكل من الأفراد والشركات في إمارة أبوظبي بشكل أساسي.