«نتورك إنترناشيونال» تقود عمليات نقل بطاقات «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)

تولت ‬شركة «‬نتورك ‬إنترناشيونال» قيادة ‬إجراءات ‬نقل ‬عمليات ‬إصدار ‬البطاقات ‬الائتمانية ‬لبنك ‬الإمارات ‬دبي ‬الوطني، ‬والتي ‬تضمنت ‬نقل ‬أكثر ‬من ‬مليون ‬بطاقة ‬إلى «‬نتورك ‬ون»‬، ‬منصة ‬معالجة ‬المدفوعات ‬الرائدة ‬التي ‬توفرها ‬الشركة.

ومن خلال دمج منظومة معالجة الدفع ‏WAY4‭™ ‬ المرموقة ‬عالمياً ‬من ‬شركة «‬اوبن ‬واي» ‬OpenWay، ‬ستسهم «‬نتورك ‬ون» ‬في ‬تحسين ‬وتسريع ‬الطاقة ‬الاستيعابية ‬لبنك ‬الإمارات ‬دبي ‬الوطني، ‬وتمكينه ‬من ‬ابتكار ‬منتجات ‬متطورة ‬لعملائه ‬من ‬حاملي ‬البطاقات ‬الائتمانية ‬ومسبقة ‬الدفع ‬تبعاً ‬لعادات ‬الدفع ‬التي ‬يفضلونها، ‬وبالتالي ‬منحهم ‬العديد ‬من ‬المزايا ‬الاستثنائية ‬بالمقارنة ‬مع ‬المنافسين. وتجسد السلاسة والمرونة التي قامت فيها «نتورك انترناشيونال» بنقل المحفظة الواسعة لبنك الإمارات دبي الوطني الرائد على مستوى السوق في مجال إصدار البطاقات، إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة نحو ترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى السوق في دولة الإمارات، وتعزيز حضورها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال سايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك انترناشيونال»: «يمثل نجاحنا في نقل عمليات «بنك الإمارات دبي الوطني» الرائد في مجال إصدار البطاقات إلى منصة «نتورك ون» دلالة واضحة على خبراتنا وقدراتنا على هذا الصعيد، ويسعدنا أن نكون الشريك المفضل للبنك في هذا المشروع بالغ الأهمية في الوقت الذي نخطو فيه خطوات جديدة كشركة رائدة إقليمياً في إصدار البطاقات».