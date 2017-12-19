الجولة الثالثة لكأس الجو جيتسو السبت المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو المخصصة للأندية لموسم اتحاد اللعبة، والتي ستقام على مدار يوم واحد في نادي شباب الأهلي- دبي. وأشار الاتحاد إلى انتهاء استقبال طلبات المشاركة، والذي استمر منذ يوليو الماضي وحتى 16 من ديسمبر الجاري، لفئات المحترفين فوق 21 سنة للرجال والسيدات، والشباب والفتيات تحت 20 سنة والناشئين والناشئات تحت 17 سنة.

ويستضيف شباب الأهلي- دبي منافسات الجولة الثالثة، على أن تقام الجولة الرابعة بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة، والخامسة بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، والتي ستشهد تتويج بطل هذا الموسم.

وتخصص هذه البطولة للاعبين واللاعبات المواطنين، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة جميع اللاعبين المسجلين لدى الأندية المحلية فرصة المشاركة، وتستهدف استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، سعياً للارتقاء بهم إلى المحافل الرياضية الدولية.

وتستمر البطولة في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين، حيث تشهد الجولة الثالثة هذا الموسم ارتفاعاً في نسب التسجيل، الأمر الذي يعكس إصرار وعزيمة مختلف اللاعبين والأندية على خوض المنافسة والتحدي، وخاصة تلك التي تتنافس على المراكز الأولى عقب الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث يحتل الصدارة حالياً العين بمجموع 1,352 نقطة، ويحل في المركز الثاني الجزيرة بمجموع 866 نقطة، وفي المركز الثالث أكاديمية الوحدة بمجموع 811 نقطة، ويأتي الظفرة في المركز الرابع بمجموع 436 نقطة.