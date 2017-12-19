سوسكو تنفرد بصدارة «دولية» الشارقة للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

انفردت البولندية مونيكا سوسكو بصدارة النسخة الثامنة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي فتيات الشطرنج بالشارقة بمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة وتختتم فعالياتها غداً بنادي الشارقة للثقافة والشطرنج، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ورفعت مونيكا رصيدها إلى 5.5 نقطة بعد فوزها في الجولة السادسة على الأرمينية سوزانا جوبويان، فيما جاءت البلجيكية أنا زوزوليا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم البولندية كارينا سوزباكوفسا في المركز الثالث والجورجية كاتي تشافيلي رابعة ومواطنتها ألكسندرا فاخانيا خامسة والفنلندية أدريانا نيكولوفا في المركز السادس.

وتصدرت عوشة الشامسي لاعبات الإمارات في المركز 16 بـ4 نقاط وجاءت عائشة سرحان المعيني في المركز 19 بالرصيد نفسه من النقاط بعد فوزها على روضة السركال بطلة العالم للناشئات، واحتلت لطيفة الدرمكي المركز 20 ووافية المعمري درويش المركز 21.

وأكدت خولة السركال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن نتائج الجولتين الخامسة والسادسة جاءت حافلة بالمفاجآت ما يؤكد أن الصراع على اللقب سيكون مثيراً حتى الجولة الأخيرة، مشيرة إلى أن النتائج المتقلبة أمر متوقع في مثل هذه البطولات التي تجمع أفضل اللاعبات.

وقالت: تمنح البطولة لاعباتنا فرصة الاحتكاك مع الأساتذة الكبار، وهي مرحلة مهمة لتأهيلهم للحصول على ألقاب دولية ورفع مستوى تصنيفهن الدولي.

وأثنت خولة السركال على مشاركة لاعباتنا في البطولة والمستوى الذي ظهرن عليه حتى الآن، مؤكدة أن حصول عوشة الشامسي وعائشة سرحان المعيني، ولطيفة الدرمكي ووافية المعمري وريان محمد الحسن وفطيمة الوهابي وبقية اللاعبات على 4 نقاط من 6 جولات يعتبر نتيجة إيجابية في ظل المنافسة القوية من المصنفات الأوائل في البطولة.

كما أشادت بالنجاح التنظيمي للبطولة، مؤكدة أنه ليس غريباً عن النادي الذي استضاف سابقاً سلسلة من البطولات والفعاليات الشطرنجية الكبيرة، وقالت: هذه البطولة سيكون لها تأثير إيجابي على لاعبات الإمارات في مختلف فئاتهم العمرية بفضل احتكاكهن مع الأساتذة الدوليات الكبار.