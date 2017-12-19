«شباب الطائرة» يبدأ التحضيرات لـ 2018

أسامة أحمد (دبي)

دشن منتخب الشباب للكرة الطائرة، مساء أمس الأول بصالة صلاح الدين، تحضيراته لاستحقاقات 2018 بحضور 13 لاعباً هم عيسى محمد ماجد، غيث محمد سعيد غيث، يوسف عمر مزاحم سعيد، محمد عباس سليمان، علي غانم سليمان، عيد عارف عيد، زايد سعيد ظافر، مطر راشد علي، هلال سعيد هلال خديم، محمد حسين صالح، محمد عبدالله حسين، حسين عبدالله حسين، راشد عمر حمد مبروك.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من شريف سويلم مدرباً، بمساعدة محمد صقر وأشرف رشاد وكريم يحيى للعلاج الطبيعي، والذي وضع خطة طموحة للاستحقاقات المقبلة من أجل أن يرسم صورة طيبة عن الطائرة الإماراتية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يجده من اتحاد اللعبة، ومن المنتظر أن تحدد لجنة المنتخبات المشاركات في عام 2018.

وكان يوسف الملا، رئيس الاتحاد، قد حضر مران منتخب الشباب برفقة الشيخة شمسة آل مكتوم رئيسة لجنة المنتخبات، والذي طالب اللاعبين بمضاعفة الجهد في التدريبات حتى تحقق الفترة التحضيرية أهدافها المنشودة، مشدداً على أهمية هذه المرحلة.

وشددت الشيخة شمسة آل مكتوم على أهمية التزام اللاعبين والجدية في التدريبات ليحقق المنتخب ما يصبو إليه الجميع، وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني بقيادة المصري شريف سويلم.

واختار مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير عدنان محمد عبد الرحمن سمحان، إحصائي الفريق الأول بنادي شباب الأهلي- دبي، منسقاً لمنتخبات الشباب والناشئين للاستفادة من خبراته في هذا المجال.

من ناحية أخرى، أسند شباب الأهلي- دبي مهمة الفريق الأول للكرة الطائرة إلى ناصر حميد ضمن اهتمام القائمين على اللعبة لتوفير عوامل النجاح للفريق.

وكان الفريق قد حافظ على صدارته لدوري الدرجة الممتازة «13 من 15» بفوزه على الجزيرة 3 - 2 في الجولة الماضية، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، متفوقاً على بني ياس صاحب المركز الثاني بنقطة، محافظاً على القمة بفوزه الخامس على التوالي دون أن يتجرع مرارة الهزيمة بعد عبوره حتا وعجمان والعين والنصر والجزيرة، لتظهر بصمات مدربه البحريني رضا على الفريق، مما كان له المردود الإيجابي على المحصلة التي خرج بها في مبارياته الخمس التي لعبها حتى الآن، وخصوصاً أن الفريق رفع شعار التواجد في «البلاي أوف»، بعد أن اختلفت بداية الفريق عن المواسم الماضية، ما انعكس على مستواه الفني ونتائجه.