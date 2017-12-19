60 لاعباً في كأس رئيس الدولة للشطرنج

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق بعد غدٍ بأبوظبي، منافسات النسخة الـ 24 لبطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج، وتقام ‫برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة.

يستضيف المنافسات التي تستمر حتى 29 الشهر الجاري، فندق باب القصر بكورنيش أبوظبي، بمشاركة 60 لاعباً من النخبة في مسابقتي الناشئين والكبار.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة أمس الأول بقاعة مراكش بفندق باب القصر، بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وخالد السويدي، ممثل وزارة شؤون الرئاسة، ومبارك العامري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومهدي عبد الرحيم من اتحاد اللعبة، وإبراهيم المرزوقي، عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي، وسعيد أحمد رئيس لجنة حكام البطولة، ومرشد عيسى الشامسي مدير إدارة التشريفات بالفندق.

وتوجه حسين الخوري بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمتميز للرياضة والرياضيين بشكل عام، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المتواصل لقطاع الشباب والرياضة، ما ساهم في النهوض بأبناء الدولة في المجالات كافة.