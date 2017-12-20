«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقية توريد طويلة الأمد مع «شاهين كيم»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية توريد طويلة الأمد مع شركة «شاهين كيم للاستثمارات»، التي ستمهد الطريق نحو بناء شركة شاهين مجمعاً كيميائياً في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. ومع بدء إنتاجه مطلع العقد القادم، سيوفر مصنع شاهين لثنائي كلوريد الإيثيلي والصودا الكاوية كافة احتياجات مصفاة الطويلة للألومينا من الصودا الكاوية لمدة 15 عاماً بما يلبي جميع احتياجات الشركة من هذه المادة الخام.

كما سيعزز تشييد هذا المصنع بشكل كبير إنتاج الدولة لمادة الصودا الكاوية، وهي مادة خام هامة في صناعة المنتجات البترولية وتصنيع المواد الكيميائية، فضلاً عن تكرير الألومينا، وسيكون المصنع الجديد هو الأول في الدولة لإنتاج مادة ثنائي كلوريد الإيثيلين التي ستباع إلى أطراف ثالثة، وهي مادة كيميائية أولية تستخدم غالباً في تصنيع كلوريد الفينيل، الذي يستخدم بدوره في صنع كلوريد البولي فينيل، وهو البلاستيك الذي يستخدم في صناعة الأنابيب والزجاجات وغيرها من المنتجات. وفيما يعد إنتاج ثاني كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية إحدى الصناعات الجديدة في مدينة خليفة الصناعية، فمن المتوقع أن يرسخ إنشاء المصنع مكانة مدينة خليفة الصناعية كمركز صناعي لأبوظبي ودولة الإمارات.

ووقع الاتفاق، عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وراشد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة شاهين، ووليد أزهري المدير العام لشركة شاهين، بحضور عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، المطور الرئيس ومشغل منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي.

من جانبه، قال عبد الله بن كلبان «يضمن بناء مصنع الصودا الكاوية بجوار مصفاة الألومينا جميع احتياجاتنا من هذه المادة الخام الهامة بأسعار تنافسية لسنوات عديدة قادمة، كما يسعدنا أن نسهم في خلق المزيد من التوسع الصناعي في إمارة أبوظبي عبر طلب احتياجاتنا من مادة الصودا الكاوية، لتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعمها على مدى العقود للتنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.