مراد المصري (عمَّان)

في غياب كل قوانين الإنسانية والرحمة والعدالة وسط دوامة الحروب وقسوة القلوب وأصوات الرصاص وصور الدمار، كان قانون الرياضة هو الذي يحكم ملاعب المخيمات،قبل أن تدخل مخيم «مريجيب الفهود» تجد هذه اللافتة في استقبالك على الباب:

«الإساءة للآخرين تعرضك للحرمان من دخول الملعب إلى إشعار آخر، ويمنع الإساءة للحكم حتى لو كان القرار غير صحيح، ويتم اختيار الحكم من الفريقين».

تلك هي الرياضة وقيمتها ورسالتها ومبادئها التي دائماً ما تصمد في وجه كل عواصف الغضب، وتزرع الأمل وتغرس الطموح وترسم السعادة.

إنها الرياضة أقوى من الحروب، وأعلى صوتاً من الرصاص، لأنها رسالة سلام ومحبة بين كل شعوب العالم، تجمع ولا تفرق، تبنى ولا تهدم.