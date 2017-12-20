64 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفع العدد الإجمالي للأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي أمس إلى 64 شركة مساهمة عامة، بعد إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، وليرتفع عدد شركات الإدراج المزدوج إلى 14 شركة، من بينها 4 شركات بحرينية.

ويعد هذا الإدراج الثالث من نوعه في سوق دبي المالي منذ بداية العام 2017 بعد كل من إدراج أسهم شركة «إعمار للتطوير»، وشركة «أورينت يو إن بي تكافل».

وسجل سهم المصرف الخليجي التجاري، ارتفاعاً في أول يوم تداول بالحد الأقصى المسموح به خلال اليوم الواحد (15%)، بعد أن اختفت عروض البيع تماماً على السهم، ليغلق عند سعر 1.12 درهم بعد تداول 2.33 مليون سهم بقيمة 2.61 مليون درهم خلال 28 صفقة.

وحسب عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، فإن سوق دبي المالي يسعى باستمرار إلى تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لقاعدته الضخمة من المستثمرين من خلال التعاون مع العديد من الشركات الإقليمية الناشطة في قطاعات اقتصادية عدة وتشجيعها على الإدراج وتداول أسهمها في السوق الرائد على المستوى الإقليمي، معتبراً أن إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري في سوق دبي المالي يعكس الصلات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بمملكة البحرين الشقيقة، كما يمثل إضافة مهمة لقطاع البنوك في السوق ويوفر فرصاً جديدة للمستثمرين.