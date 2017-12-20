الإمارات ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر أوسطياً

دبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات في المرتبة الـ11 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة آسيا، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 الذي نشرته الأونكتاد «مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة»، حيث استقطبت الدولة العام الماضي قرابة 9 مليارات دولار بزيادة قدرها 2.2٪ عن عام 2015، بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد الذي يجذب المستثمرين، ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعات التحويلية.

تنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي التجاري العالمي من 9 إلى 11 أبريل 2018، بمشاركة نخبة من صناع القرار والقادة وكبار مسؤولي الحكومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويحفل الحدث على مدار ثلاثة أيام بالعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والاجتماعات واللقاءات الثنائية فيما بين الحكومات والقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في دورته الجديدة ما يقارب 20 ألف مستثمر وزائر من مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة، تحت عنوان «الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة، إذ يشكل الملتقى أحد أبرز الأحداث إقليمياً المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد.