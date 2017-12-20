«اقتصادية دبي» تطلق 4 مبادرات لتوثيق الشراكة مع مجتمع الأعمال

دبي (الاتحاد)
نظمت اقتصادية دبي الدورة الثانية لملتقى شراكة مجتمع الأعمال، تحت عنوان «تهيئة بيئة أعمال جاهزة للمستقبل»، لدعم جهود جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التوجهات والاستعداد للمستقبل، بالإضافة إلى توثيق وتعزيز الشراكة بين اقتصادية دبي ومجتمع الأعمال في الإمارة.
وضم ملتقى شراكة مجتمع الأعمال ممثلي عدد من مجالس ومجموعات الأعمال الفعالة في دبي والوفود الدبلوماسية لبعض الدول، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في الدولة لما لديهم من دور حيوي وريادي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتنافسية الأعمال بالإمارة.
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وأضاف القمزي: «قطعنا شوطاً طويلاً في مسيرتنا نحو التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والإنتاجية المرتفعة، وبنينا على هذا الأساس قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وهذا ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وعلى مجابهة أية صدمات داخلية كانت أم خارجية. وبناء عليه نتوقع أن يصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 3.2% هذه السنة والى 3.5% في 2018 و3.7% في سنة 2019 مدعوماً ببيئة محفزة لممارسة الأعمال هي الأفضل في العالم العربي، وذلك حسب آخر «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، والمركز 21 بين 190 اقتصاداً عالمياً.
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