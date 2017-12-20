«عزيزي للتطوير العقاري» تعتمد 9.1 مليار درهم ميزانية لعام 2018

دبي (الاتحاد)

تبلغ ميزانية شركة عزيزي للتطوير العقاري 9.1 مليار درهم لعام 2018، ما يفوق ميزانية العام الحالي بأضعاف، حسب ما أعلنت في بيان أمس.

واعتمد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري ميزانية العام الجديد، بحضور سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميدان» وفؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري: «نحن مسرورن بالإعلان عن الميزانية الجديدة التي تقدر بـ9.1 مليار درهم، ما يتوافق مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسيع حجم أعمالنا في إمارة دبي تماشياً مع المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها الإمارة على خريطة القطاع العقاري، وتضم محفظتنا العقارية المستقبلية مشاريع سكنية جديدة في مواقع جديدة ومشاريع ذات نمط مجتمعي في مناطق ذات مقومات عالية عبر مدينة دبي. وقد شهد 2017 إطلاق العديد من المشاريع والخطط التي ترجمت رؤيتنا واقعاً ملموساً؛ ونتوقع زيادة حجم أعمالنا ومشاريعنا في العام 2018 خاصة بحلول بداية معرض إكسبو 2020، الذي يعد أحد أكبر المعارض والأحداث في أجندة دبي خلال السنوات القليلة الماضية». وأضاف فرهاد: «سينصب تركيزنا خلال 2018 على تحقيق التزاماتنا ومتطلبات عملائنا في ظل حرصنا على إدارة رأس المال بالشكل الصحيح وبكل احترافية حتى نستطيع تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».