نصف مليون درهم جوائز «يوم شادويل»

العين (الاتحاد)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، مساء الجمعة المقبل، حفل سباقه السابع لهذا الموسم، الذي يحمل اسم «يوم شادويل»، ويتألف من سبعة أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا شوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 555 ألف درهم برعاية مزارع وإسطبلات شادويل وديرنزتاون، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسباقات نادي العين أمس، بقاعة مضمار النادي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثل إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون، والدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار النادي، وممثلي الإسطبلات وعدد من المدربين.

ورحب محمد راشد الناصري بالحضور، وتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، على النجاح الذي ظل يحققه موسم السباقات بمضمار النادي، كما تقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه لمضمار النادي، وثمن الناصري على نحو خاص الدعم المقدر الذي قدمه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لهذا السباق، ممثلاً في مزارع وإسطبلات شادويل التي ستساهم في مسيرة المضمار.

وهنأ ميرزا الصايغ اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار نادي العين، على النجاح الكبير الذي ظل يحققه موسم السباقات لهذا الموسم، وأكد الصايغ أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتقديراً من سموه للجهود الخيرة التي تبذلها إدارة مضمار نادي العين، من أجل تطوير مسيرة هذا الصرح الذي ولد عملاقاً، فإن الدعم الذي تقدمه إسطبلات ومزارع سمو الشيخ حمدان بن راشد، ممثلاً في رعاية إسطبلات شادويل سيتواصل في الموسم المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المضمار.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله البيلي، إنه يحمل تهاني جامعة الإمارات على النجاح الكبير الذي ظلت تحققه سباقات مضمار نادي العين، وأضاف: جامعة الإمارات يسعدها المشاركة في فعاليات المضمار، وستكون مستمرة خلال المواسم المقبلة.

وتحدث في خلال المؤتمر فيصل الرحماني، مقدما التهنئة بنجاح السباقات التي جرت خلال هذا الموسم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وقدم للحضور شرحاً وتنويراً مفصلاً عن أشواط السباق السابع الذي ستقوم برعايته مزارع وإسطبلات شادويل، وساق الرحماني ما درج على تقديمه لحضور المؤتمر مفصلاً أشواط سباق «يوم شادويل» السبعة ونوعها ومسافاتها، وعدد الخيول المشاركة في كل شوط منها، كما أعلن عن جوائزها.