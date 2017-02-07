نصف مليون درهم جوائز «يوم شادويل»

العين (الاتحاد)
ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، مساء الجمعة المقبل، حفل سباقه السابع لهذا الموسم، الذي يحمل اسم «يوم شادويل»، ويتألف من سبعة أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا شوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 555 ألف درهم برعاية مزارع وإسطبلات شادويل وديرنزتاون، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسباقات نادي العين أمس، بقاعة مضمار النادي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثل إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون، والدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار النادي، وممثلي الإسطبلات وعدد من المدربين.
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وهنأ ميرزا الصايغ اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار نادي العين، على النجاح الكبير الذي ظل يحققه موسم السباقات لهذا الموسم، وأكد الصايغ أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتقديراً من سموه للجهود الخيرة التي تبذلها إدارة مضمار نادي العين، من أجل تطوير مسيرة هذا الصرح الذي ولد عملاقاً، فإن الدعم الذي تقدمه إسطبلات ومزارع سمو الشيخ حمدان بن راشد، ممثلاً في رعاية إسطبلات شادويل سيتواصل في الموسم المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المضمار.
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وتحدث في خلال المؤتمر فيصل الرحماني، مقدما التهنئة بنجاح السباقات التي جرت خلال هذا الموسم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وقدم للحضور شرحاً وتنويراً مفصلاً عن أشواط السباق السابع الذي ستقوم برعايته مزارع وإسطبلات شادويل، وساق الرحماني ما درج على تقديمه لحضور المؤتمر مفصلاً أشواط سباق «يوم شادويل» السبعة ونوعها ومسافاتها، وعدد الخيول المشاركة في كل شوط منها، كما أعلن عن جوائزها.