السيتي يحصن دي بروين بعقد جديد

لندن (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اقترب من التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع لاعب وسط منتخب بلجيكا كيفن دي بروين. ووقع دي بروين «26 عاماً» عقداً لمدة 6 سنوات عند انضمامه من فولفسبورج في صفقة قياسية للنادي، قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني «73.58 مليون دولار» في 2015، لكن عقده الجديد سيستمر إلى 2024 وفقاً للتقارير.

وذكرت صحيفة إندبندنت أن راتب دي بروين سيتضاعف ليحصل على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، إضافة لسلسلة من الحوافز. ويرغب السيتي في مكافأة دي بروين على أدائه الرائع هذا الموسم، خلال مسيرة قياسية في الدوري تضمنت 16 انتصاراً متتالياً. وقال اللاعب البلجيكي قبل فوز سيتي 4-1 بملعبه على توتنهام يوم السبت: ليس لدي أي نية للذهاب لأي مكان آخر، وأنا مستمتع بوجودي في هذا المشروع وتقديم هذه النوعية من كرة القدم. وأضاف دي بروين: الفريق يسير في الطريق الصحيح وهذا مهم أيضا. اتخذت القرار الصحيح بالذهاب إلى السيتي، وأسرتي لديها الشعور نفسه، لذا فإن كل شيء جيد. وأحرز لاعب تشيلسي السابق، الذي ساعد بلجيكا على التأهل لكأ س العالم العام القادم في روسيا، 6 أهداف في الدوري هذا الموسم وصنع 8. وقالت «إندبندنت»: من المتوقع أن يتوصل سيتي أيضا لاتفاق من أجل توقيع عقد جديد مع لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو «32 عاماً» الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، كما قطع خطوات نحو إبرام تعاقد جديد مع البرازيلي الآخر جابرييل خيسوس، البالغ عمره 20 عاماً.