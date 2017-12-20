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تقدم عروضاً وفقرات ترفيهية وحفلات موسيقية

«القرية العالمية» تستعد للاحتفال بعام 2018
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017

دبي (وام)

أعلنت القرية العالمية عن أجندة احتفالاتها بالعام الجديد والحافلة بالكثير من العروض الضخمة والفقرات الترفيهية والحفلات الموسيقية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الخاصة التي تقدمها الوجهة في ليلة رأس السنة مع ضيوفها من مختلف الجنسيات.

وتفتح القرية العالمية احتفالاتها بالعام الجديد بحفل غنائي ضخم يحييه نجم الراي العالمي الشاب خالد، الجمعة 29 ديسمبر على المسرح الثقافي الرئيسي ابتداءً من الساعة 9 مساء.

وتمثل عروض الألعاب النارية تجسيداً حقيقياً لشعار القرية العالمية هذا الموسم «وجهتكم لاكتشاف العالم»، حيث ستقوم القرية العالمية بالاحتفال بقدوم العام الجديد ليس فقط في الإمارات، وإنما من خلال 7 عروض للألعاب النارية تتزامن مع حلول العام الجديد في دول مختلفة من حول العالم.

وتنطلق أولى عروض الألعاب النارية في الساعة الثامنة مساءً بالتزامن مع حلول منتصف الليل في دولة الفلبين يسبقها العد التنازلي وعروض شعبية من الفلبين على المسرح الثقافي الرئيسي.. يليها التاسعة عرض الألعاب النارية للاحتفال بقدوم العام الجديد في تايلاند، وذلك عقب عروض شعبية تايلاندية والعد التنازلي.

وفي العاشرة مساء، تنطلق الألعاب النارية محتفلة بقدوم العام الجديد في بنغلاديش. يليها في العاشرة والنصف عرض الألعاب النارية للاحتفال بقدوم 2018 في الهند ثم باكستان في تمام الساعة 11:00 مساء. ... المزيد
     
 

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