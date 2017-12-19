«الملكي» يغيب عن المشهد ميسي نجم حفل «جوائز ماركا»



تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 مدريد (د ب أ) فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة بجائزتين من جوائز صحيفة «ماركا» الإسبانية. وحصد ميسي جائزة «دي ستيفانو» كهداف الدوري الإسباني لموسم 2016/‏‏ 2017، بعد أن سجل 37 هدفاً، وجائزة أفضل لاعب في المسابقة. وفاز أندريس إنييستا نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المنتخب الإسباني، وفاز السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بجائزة «زامورا» كأقل حارس استقبل أهدافاً في الموسم الماضي، حيث اهتزت شباكه 21 مرة. وفاز إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو بجائزة «تيلمو زارا» كهداف اللاعبين أصحاب الجنسية الإسبانية في الدوري المحلي، حيث سجل 19 هدفاً وصنع 4 أهداف. وحصل أسير جاريتانو مدرب ديبورتيفو ليجانيس وخوسيه لويس مينديليبار مدرب إيبار على جائزة «ميجيل مينوز»، كأفضل مدرب في الدوري لموسم 2016 - 2017. وفاز مارتينيز مونويرا بجائزة أفضل حكم في الموسم الماضي.