البا: ممر شرفي للريال في الكلاسيكو.. غير منطقي!

مدريد (د ب أ)
أكد جوردي البا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه سيذهب في الأسبوع المقبل إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل غريمه التاريخي ريال مدريد، لتحقيق الفوز في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني «الليجا»، التي ستجمع بين الناديين الكبيرين يوم السبت المقبل.
وقال البا في تصريحات لصحيفة «أس» الإسبانية: سنصل في حالة جيدة إلى مباراة البيرنابيو، ولكن مباراة ريال مدريد دائماً ما تكون مختلفة ومعقدة.
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وحذر البا من نشوة الريال بعد الفوز بمونديال الأندية، مؤكداً أن الفريق سيسعى جاهداً لإثبات جدارته باللقب العالمي، خصوصاً أن المباراة على ملعبه، وأن لاعبيه وجهازه الفني يبحثون عن عرقلة البارسا وتقليل فارق النقاط.