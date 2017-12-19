البا: ممر شرفي للريال في الكلاسيكو.. غير منطقي!

مدريد (د ب أ)

أكد جوردي البا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه سيذهب في الأسبوع المقبل إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل غريمه التاريخي ريال مدريد، لتحقيق الفوز في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني «الليجا»، التي ستجمع بين الناديين الكبيرين يوم السبت المقبل.

وقال البا في تصريحات لصحيفة «أس» الإسبانية: سنصل في حالة جيدة إلى مباراة البيرنابيو، ولكن مباراة ريال مدريد دائماً ما تكون مختلفة ومعقدة.

وتطرق الظهير الأيسر لبرشلونة للحديث عن الجدل المثار حول الممر الشرفي، الذي قد يشارك فيه لاعبو برشلونة لتكريم نظرائهم في ريال مدريد قبل المباراة، وذلك بعد فوزهم بلقب مونديال الأندية، حيث أكد أنه لا يرى ضرورة للقيام بذلك، هذا أمر غير منطقي. وأضاف: سنرى ماذا سيحدث يوم السبت ولكن أعتقد أن الممر الشرفي يقام بمناسبة البطولات التي يشارك فيها كلانا، ونحن لم نلعب في مونديال الأندية. ويرى البا أن فوز برشلونة بالنقاط الثلاث في «بيرنابيو» سيكون عاملاً حاسماً للفريق في مشواره نحو لقب الليجا هذا الموسم، ولكنه لن يعني ابتعاد ريال مدريد بشكل نهائي عن المنافسة. واختتم البا قائلاً: الفوز في بيرنابيو لن يبعد ريال مدريد ولكنها ستكون ضربة قوية.

وحذر البا من نشوة الريال بعد الفوز بمونديال الأندية، مؤكداً أن الفريق سيسعى جاهداً لإثبات جدارته باللقب العالمي، خصوصاً أن المباراة على ملعبه، وأن لاعبيه وجهازه الفني يبحثون عن عرقلة البارسا وتقليل فارق النقاط.