«الاتحاد للطيران» تستضيف رواد الأعمال من صندوق خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد فريق المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران المنتدى السنوي له في أبوظبي، بعنوان «التقدم للأمام».

وبحضور أكثر من 50 رائد أعمال من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد، ضمّ المنتدى ورشة عمل حول سياسات وإجراءات المشتريات في مجموعة الاتحاد للطيران، والفرص التجارية الواعدة مع أعضاء الصندوق.

وقد اكتسب رواد الأعمال المعرفة حول طرق تعزيز بيئة ريادة الأعمال لمشاريعهم التي تمكنهم من تطوير خدماتهم ومنتجاتهم.

وقال عادل الملا، نائب الرئيس لشؤون المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران: «نحن نشجع باستمرار الهيئات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى لاتباع نموذج مجموعة الاتحاد للطيران في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل القيود الخاصة بالتعاقد معهم».

واختتم حديثه: «يسرنا أن نستضيف هؤلاء الأفراد الملهمين في المنتدى، ونتطلع إلى رؤية مسيرة تطورهم خلال الأشهر القادمة».