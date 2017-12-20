أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم بين مطار أبوظبي الدولي ومطار العاصمة بكين الدولي ليصبحا مطارين شقيقين لتبادل الخبرات، وتعزيز علاقات التعاون بين المطارين الدوليين.
وأقيمت مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم في مطار بكين الدولي، بحضور سفير الدولة الدكتور علي عبيد الظاهري، وقد وقع الاتفاقية كل من عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، وليو زوسونغ، رئيس مجلس الإدارة لمطار العاصمة بكين الدولي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون الطرفين فيما بينهما من خلال عقد ورش عمل بين المختصين من قبل كل طرف بغرض تنسيق التعاون وتبادل الخبرات وتدريب الموظفين في مختلف مجالات عمليات المطار و إدارته، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمليات مباني المسافرين وإدارة المطارات، وتطوير الطرق والشؤون التجارية.
وتتيح مذكرة التعاون في مجال المشاريع المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية لكلا الطرفين في مجالات تطوير المطارات كمراكز رئيسة على مستوى دولي، وتخطيط المطارات وتقييم جودة الخدمات.
وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يسرنا التعاون مع مطار بكين الدولي الذي يعد شريكاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، وستكون مذكرة التفاهم قاعدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون بين المطارين، حيث ستمكن الطرفين من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف التحديات لرفع مستوى جودة الخدمات وتسهيلها في المطارين الدوليين». وقال ليو زوسونغ، رئيس مجلس الإدارة لمطار العاصمة بكين الدولي: «لدى مطاري أبوظبي الدولي وبكين الدولي بنى تحتية عالمية المستوى، وخبرات عميقة في عمليات وإدارة المطارات، ونحن نرحب بفرصة العمل معاً مع زملائنا في مطار أبوظبي الدولي للمشاركة في المعلومات والخبرات، ولتطوير تجربة المسافر، وكذلك لتعزيز العلاقات بين بكين وأبوظبي.» يذكر أن مطارات أبوظبي كانت قد وقعت اتفاقيتين مع مطارات دولية أخرى وهي مع مطار شيكاغو ومطار ناريتا، وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع الطيران محلياً ودولياً. ... المزيد