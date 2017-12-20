أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم بين مطار أبوظبي الدولي ومطار العاصمة بكين الدولي ليصبحا مطارين شقيقين لتبادل الخبرات، وتعزيز علاقات التعاون بين المطارين الدوليين.

وأقيمت مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم في مطار بكين الدولي، بحضور سفير الدولة الدكتور علي عبيد الظاهري، وقد وقع الاتفاقية كل من عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، وليو زوسونغ، رئيس مجلس الإدارة لمطار العاصمة بكين الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون الطرفين فيما بينهما من خلال عقد ورش عمل بين المختصين من قبل كل طرف بغرض تنسيق التعاون وتبادل الخبرات وتدريب الموظفين في مختلف مجالات عمليات المطار و إدارته، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمليات مباني المسافرين وإدارة المطارات، وتطوير الطرق والشؤون التجارية.

وتتيح مذكرة التعاون في مجال المشاريع المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية لكلا الطرفين في مجالات تطوير المطارات كمراكز رئيسة على مستوى دولي، وتخطيط المطارات وتقييم جودة الخدمات.