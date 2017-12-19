دبا الفجيرة يخسر تجربة بوافيستا البرازيلي بالثلاثة

فيصل النقبي (الفجيرة)

خسر فريق دبا الفجيرة تجربة ودية مساء أمس الأول مع فريق بوافيستا البرازيلي، الذي يقيم معسكراً بالدولة حالياً، وانتهى اللقاء لمصلحة الضيوف بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق، استعداداً للقاء شباب الأهلي دبي في الجولة المقبلة من كأس الخليج العربي.

وقام البرازيلي كاميلي بتجربة عدد كبير من اللاعبين، خاصة اللاعبين الشباب في التشكيلة، حيث أبدى رضاه عن التجربة بعيداً عن النتيجة، حيث استفاد الفريق منها في إعداد اللاعبين بشكل جيد للقاءات المقبلة.

من جانبه، قال جمعة العبدولي مدير الفريق إن النادي لم يحسم بعد ملف الأجنبي الرابع، حيث ما زالت المفاوضات مستمرة عبر أكثر من مسار لاختيار بديل للبرازيلي سياو، الذي تم فسخ العقد معه، مشيراً إلى أن الإدارة، وبالتشاور مع الجهاز الفني للفريق تعمل بكل جهدها من أجل تدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية وفقاً لحاجة الفريق.

وأضاف: لدينا العديد من الخيارات وأسماء لاعبين جيدين تجري المفاضلة بينهم لاختيار الأفضل قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بفترة كافية حتى يتسنى للاعب الجديد الانسجام مع اللاعبين.

وحول استعدادات الفريق للقاء شباب الأهلي دبي المقبل، وقال: لقد لعبنا أمام فريق برازيلي في تجربة ودية مفيدة للفريق واستعداداتنا تجري بشكل جيد، ونحن جاهزون للقاء الذي سيكون على أرضنا.