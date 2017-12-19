الرباط الصليبي ينهي موسم حارس عجمان

عماد النمر (عجمان)

أنهت إصابة الرباط الصليبي موسم حارس عجمان علي الحوسني، حيث تعرض اللاعب لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه الأخيرة أمام العين في كأس الخليج العربي عند محاولته التصدي لكرة قوية، وارتطمت ركبته بالقائم وخرج من اللقاء إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأجريت أشعة بالرنين المغناطيسي على ركبة اللاعب أمس أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخلفي للقدم اليسرى.

وكان الحارس علي الحوسني قد انتقل إلى فريق عجمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق الوحدة، وظهر بصورة جيدة جعلت مدربه المصري أيمن الرمادي يمنحه الثقة ليكون الحارس الأول، وساعد الحوسني عجمان على تقديم مباريات جيدة خلال مسابقة دوري الخليج العربي، وحصوله على المركز السابع في جدول الترتيب وهو مركز جيد للفريق الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى.

وبدأ الحارس في تلقي العلاج تحت إشراف الدكتور طارق صادق طبيب الفريق، لإزالة الورم الشديد الذي أصاب الركبة، وسيتم تحديد موعد سفره لإجراء العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة.