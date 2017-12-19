صقر القاسمي يستقبل «تنفيذية الصالات»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنفيذية المؤقتة لكرة قدم الصالات اجتماعها الأول ظهر أمس في قاعة الاجتماعات بمقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة محسن مصبح، وبحضور عدنان محمد الحمادي أمين السر العام وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم وكريم خليل سكرتير اللجنة.

وقبل انطلاقة أعمال الاجتماع استقبل الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، اللجنة المؤقتة بحضور عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس، وباركت قيادة مجلس الشارقة الرياضي انطلاقة عمل اللجنة الجديدة بالاجتماع الأول، وأكد مجلس الشارقة الرياضي على دعم عمل لجنة كرة قدم الصالات وتمنى لها التوفيق، وطالب الأعضاء ببذل أقصى الجهود من أجل مواصلة مشوار النجاح الكبير الذي حققه مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اتحاد الكرة في قيادة دفة اللعبة في الفترة الماضية إلى أن أصبحت في المرتبة الثانية بعد دوري الخليج العربي من حيث عدد المسابقات والمشاركة الكبيرة من الأندية واللاعبين، فضلاً عن كونها اللعبة الأكثر تطوراً في السنوات الأخيرة.

وتوجهت اللجنة بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي والأمين العام عبدالعزيز النومان واتحاد الكرة على الثقة، وقال عدنان الحمادي إن اللجنة ستبذل أقصى الجهود من أجل أن تكون عند حسن ظن وثقة مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة والأندية المنضوية تحت لواء لجنة كرة الصالات، كما توجهت اللجنة الجديدة بالشكر إلى اللجنة التنفيذية السابقة على الجهود التي بذلتها في سبيل الارتقاء باللعبة.

من ناحية أخرى تستكمل مباريات الأسبوع الثامن من دوري كرة الصالات، في السابعة مساء اليوم، بمواجهتي شباب الأهلي دبي صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط مع الحمرية صاحب المركز الأخير من دون رصيد، وكان الفريقان قد خسرا في الأسبوع الماضي، من دبا الحصن برباعية نظيفة، ومن النصر 7-5، على الترتيب، وتجمع المباراة الثانية بين خورفكان صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط مع البطائح الذي يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.‏‭